Алёна Бронникова В Перми построят подземный пешеходный переход от второй очереди МФЦ «Эспланада» Объект построят под ул. Монастырской Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Власти Пермского края утвердили документацию по планировке размещения подземного пешеходного перехода через ул. Монастырская на перекрестке с ул. Попова. Соответствующий документ появился на официальном сайте минимущества региона, подписанный 2 мая главой ведомства Ларисой Ведерниковой.

Подземный переход построят под ул. Монастырской. Он соединит строящуюся вторую очередь МФЦ «Эспланада» и пустующий квартал № 5, который находится в пределах ул. Монастырская, Осинская, Окулова и Попова. Его протяжённость составит не менее 35 м, пропускная способность будет рассчитана от 2100 чел./час.

Проект планировки территории подготовлен ООО «Проспект-Пермь» в рамках реализации строительства МФЦ в центре города. Напомним, застройщик ГК «Проспект Групп» из Екатеринбурга осуществляет работы по по строительству многофункционального центра «Эспланада» в Перми. В первую очередь был построен торговый центр iMall, к концу года подрядчик достроит пятизвёздочную 23-этажную гостиницу Radisson. В здании 87 м высотой разместятся 158 номеров, бассейн, ресторан и конференц-залы.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края





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