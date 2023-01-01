Алёна Бронникова За неделю в Прикамье от укусов клещей пострадали более 500 человек Всего зафиксировано 942 случая присасывания Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали 942 человека, из них 208 детей. Это на 502 случая больше, чем было на прошлой неделе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Прикамья.

Больше всего случаев присасывания зарегистрировано в Пермском муниципальном районе, в том числе в ЗАТО «Звёздный» — 92, в Перми — 89 и в Чайковском городском округе — 70. Клещей на себе обнаруживают чаще всего в индивидуальных садах — 411 случаев, на территориях частных домов — 274, и при посещении леса — 122.

«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 27,6% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 0,7% гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,6% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 0,4% клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Жителям Пермского края напоминают о мерах профилактики и борьбы с распространением клещей. Специалисты напоминают о том, что вся территория края является эндемичной по КВЭ, и ежегодно регион занимает лидирующие позиции по показателям заболеваемости в России.

Ранее сообщалось, что к 28 апреля было зарегистрировано 440 случаев присасывания клещей. В течение первой половины мая — с 4 по 14 число в городских лесах Перми пройдёт первый этап противоклещевой обработки.

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