Елена Синица В лесах Перми начали первый этап противоклещевой обработки Проведение обработки запланировано с 4 по 14 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В городских лесах Перми стартовал первый этап противоклещевой обработки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В совокупности обработке подлежат примерно 700 га леса. Она пройдет в тех местах, где чаще всего гуляют пермяки. В частности, это будут экологические тропы, открытые поляны и площадки для дрессировки.

Обработка проводится с применением специальной аппаратуры, которая позволяет обеспечить равномерное покрытие поверхности раствором. Проведение обработки запланировано с 4 по 14 мая. На этот период времени пермяков просят воздержаться от прогулок по лесу.









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