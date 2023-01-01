В Прикамье число пострадавших от укусов клещей выросло до 440 Из них 107 — дети Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье уже 440 жителей пострадали от укусов клещей, из них 107 — дети. Об этом проинформировали в регуправлении Роспотребнадзора.

179 случаев присасывания произошло при посещении индивидуальных садов, 65 — при посещении леса, 127 — на придомовой территории частного сектора, 69 при посещении других территорий.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, четверть была инфицирована иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 0,7% случаев у клещей обнаружен энцефалит.

«Самой эффективной мерой профилактики от клещевого энцефалита является вакцинация. Не забывайте проводить само- и взаимоосмотры, использовать репелленты. Если обнаружили на себе клеща — сдайте его на лабораторное исследование», — советуют в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.