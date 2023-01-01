Максим Артамонов Актёр сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян купил для участников спецоперации УАЗик Автомобиль будут использовать для доставки продуктов, топлива и эвакуации раненых Поделиться Твитнуть

Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети "ВКонтакте"

В Пермском крае депутат Осинского округа и один из актёров сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян купил для участников российской спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР УАЗ «Буханку». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Машину планируется использовать для доставки продуктов, топлива и эвакуации раненых. УАЗик доставят военнослужащим, отправленным в зону боевых действий из Осы.

Сам депутат пояснил, что он «человек абсолютно мирный, против насилия, но раз так получилось, что наши земляки на фронте, я не могу остаться в стороне».

Армен Бежанян — исполнитель роли Арменки в популярном пермском сериале «Реальные пацаны». Он активный участник КВН и долгие годы живет в Осе, работает директором ООО «Главное осинское лесное хозяйство».

В 2013 году он выдвигал свою кандидатуру в гордуму Осы, а в 2016-м — в Земское собрание Осинского района. В сентябре 2019 года стал депутатом Осинской городской думы.

Напомним, 19 марта автовоз с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и бойцов в зоне СВО попал в ДТП в Ульяновской области. Виновником аварии, в результате которой пострадала фура, перевозившая пять автомобилей УАЗ для нужд фронта, был признан водитель встречной «Газели». Обошлось без человеческих жертв, однако груз серьёзно пострадал: два УАЗа сгорели полностью и восстановлению не подлежат.





После этого был объявлен сбор средств на починку повреждённых УАЗов. Тогда сообщалось о планах восстановить три повреждённых автомобиля: УАЗ «Буханка», УАЗ Фермер и УАЗ Хантер.

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