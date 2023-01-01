В аварии в Ульяновской области сгорели отправленные из Пермского края на СВО автомобили Также пострадала часть гуманитарного груза жителям Луганска Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал БФ «Добровольцы Донбасса»

Автовоз с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и бойцов в зоне СВО, собранный при участии федерации дзюдо Пермского края, 19 марта попал в ДТП в Ульяновской области. Об этом сообщил телеграм-канал благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса».

«Под автовоз залетела легковая машина. Группа сопровождающих автомашин спасла водителей и часть гуманитарного груза, находящегося на УАЗах», — говорится в сообщении.

фото: тг-канал БФ «Добровольцы Донбасса»

В фонде уточнили, что гуманитарный конвой отправился на Донбасс 17 марта. В нём было два грузовых автомобиля. В первом детям-спортсменам Луганска везли спортивное оборудование, инвентарь и спортивную форму для занятий дзюдо, а также другой груз для мирного населения ЛНР. Во втором — для бойцов пяти подразделений перевозились пять УАЗов разной комплектации.

фото: тг-канал БФ «Добровольцы Донбасса»

«Много людей участвовали в сборе этого конвоя, но дорога — это всегда опасность, и человеческая ошибка привела к таким последствиям», — отметили в БФ.

Как передаёт местный телеканал «Репортер 73», по предварительной информации, автовоз «Скания», перевозивший автомобили «буханка», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Рио» и «Газелью». По словам очевидцев, пострадавших нет.

фото: тг-канал БФ «Добровольцы Донбасса»

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