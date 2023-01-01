Объявлен сбор средств на починку повреждённых УАЗов, отправленных пермяками в зону СВО Фура с автомобилями попала в ДТП в Ульяновской области Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал БФ «Добровольцы Донбасса»

Объявляется сбор средств на починку повреждённых в результате аварии автомобилей УАЗ, отправленных из Прикамья бойцам СВО в ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на сайте Благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса».

Восстановить хотят три повреждённых автомобиля: УАЗ «Буханка», УАЗ Фермер и УАЗ Хантер.

«Точная сумма, необходимая для устранения повреждений, уточняется. Мы будем благодарны любой помощи», — говорится в сообщении.

Оказать посильную помощь можно переводом на счёт БФ через банковскую карту фонда, юридические лица могут перечислить средства по реквизитам, опубликованным на сайте организации.

Напомним, 19 марта автовоз с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и бойцов в зоне СВО, собранный при участии федерации дзюдо Пермского края, попал в ДТП в Ульяновской области. Виновником аварии, в результате которой пострадала фура, перевозившая пять автомобилей УАЗ для нужд фронта, был признан водитель встречной «Газели». Обошлось без человеческих жертв, однако груз серьёзно пострадал: два УАЗа сгорели полностью и восстановлению не подлежат.

Ранее в фонде сообщали, что гуманитарный конвой отправился на Донбасс 17 марта. В нём было два грузовых автомобиля. В первом детям-спортсменам Луганска везли спортивное оборудование, инвентарь и спортивную форму для занятий дзюдо, а также другой груз для мирного населения ЛНР. Во втором — машины для бойцов пяти подразделений ВС РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.