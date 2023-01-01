Максим Артамонов
В Прикамье будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП под Кунгуром
Происшествие случилось в январе этого года
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух лиц. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По версии надзорного органа, в начале января этого года водитель автомобиля Тоуота Avensis с четырьмя пассажирами в салоне, двигаясь по территории Кунгурского района Пермского края, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с отечественным автомобилем, который двигался по встречной полосе.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кунгурский городской суд.
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