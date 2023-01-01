Максим Артамонов В Прикамье будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП под Кунгуром Происшествие случилось в январе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух лиц. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии надзорного органа, в начале января этого года водитель автомобиля Тоуота Avensis с четырьмя пассажирами в салоне, двигаясь по территории Кунгурского района Пермского края, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с отечественным автомобилем, который двигался по встречной полосе.

Напомним, авария случилась 6 января в 12:20 на 107 км автодороги. Водитель Тоуота отвлёкся и допустил занос своей иномарки. Водитель и трое пассажиров иномарки, в том числе ребёнок, а также пассажир автомобиля «Лада» получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Кунгурскую больницу.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кунгурский городской суд.

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