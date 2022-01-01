Максим Артамонов В Пермском крае на автодороге под Кунгуром погибли двое человек Смертельное ДТП случилось на трассе Пермь-Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

Сегодня, 6 января, на автодороге Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой погибли двое человек и пострадали ещё пятеро. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Прикамья.

По предварительным данным, в 12:20 на 107 км автодороги водитель автомобиль Тоуота ехал из Перми в направлении Екатеринбурга, отвлекся и допустил занос своей иномарки. В результате машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада-Калина» под управлением водителя 1974 года рождения.В результате ДТП водитель «Лады» и пассажир автомобиля Тоуота получили смертельную травму.

Водитель и трое пассажиров иномарки, в том числе ребёнок, а также пассажир автомобиля «Лада» получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в Кунгурскую больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В связи с инцидентом сотрудники ведомства обратились ко всем водителям и попросили соблюдать правила поведения на дорогах, не садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии, а также выбирать соответствующую скорость движения.

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