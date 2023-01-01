Алёна Бронникова У вокзала Пермь II в мае на ремонт закроется платная парковка Работы планируется закончить в течение 11 дней Поделиться Твитнуть

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РЖД

У железнодорожного вокзала Пермь II в столице Прикамья на 11 дней закроется платная автостоянка. Ограничение будет действовать с 10 по 20 мая включительно, сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Как передаёт издание, закрытие связано с ремонтом асфальтового покрытия на территории вокзала. Сейчас обновляется тротуар вдоль здания, где раньше размещались уличные кассы. С 10 мая начнутся работы по замене асфальта на платной парковке и обновлению оборудования, стоящего на въезде.

Бесплатная парковка остаётся для всех открытой. В СвЖД просят прощения за неудобства и рекомендуют приезжать на вокзал заранее.

На Перми II также планируется до 1 июля 2023 года отремонтировать платформы Горнозаводского и Главного направлений. На работы выделено более 23 млн руб.





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