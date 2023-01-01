Максим Артамонов Перрон Горнозаводского направления на Перми II отремонтируют за 12,4 миллиона рублей Работы должны быть сделаны до 1 июля этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До 1 июля на железнодорожном вокзале Пермь II должны отремонтировать платформу Горнозаводского направления. Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступило ООО «РТК», которое входит в группу РЖД.

Максимальная цена контракта — 12 млн 400 тыс. 479 руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнять работы с 08:00 до 15:00 и с 23:00 до 04:00 (время технологических перерывов). Используемые при ремонте материалы должны иметь соответствующие сертификаты и документы, которые удостоверяют их качество.

Ранее стало известно, что эта же компания выступила заказчиком выполнения работ по ремонту платформы Главного направления железнодорожного вокзала. Цена контракта составляет 10 млн 904 тыс. руб. Таким образом, общая сумма выделяемых на ремонт двух перронов денег составит более 23 млн руб.

Подрядчик должен выполнить ремонт до 1 июля.

Напомним, в конце марта вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский заявил, что начало строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II запланировано на 2023 год. При этом точная дата начала строительства ещё не определена.

По словам чиновника, сейчас проект заходит в процедуру госэкспертизы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.