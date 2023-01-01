Максим Артамонов Ремонт железнодорожной платформы на Перми II оценили в 10 млн рублей Работы планируется выполнить до 1 июля Поделиться Твитнуть

РЖД

На сайте госзакупок объявлен аукцион на текущий ремонт железнодорожной платформы главного направления вокзала Пермь II. Заказчиком выступило ООО РТК, которое входит в группу РЖД.

Максимальная цена контракта составляет 10 млн 904 тыс. руб.

Подрядчик должен выполнить ремонт до 1 июля.

Напомним, в конце марта вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский заявил, что начало строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II запланировано на 2023 год. При этом точная дата начала строительства ещё не определена.

По словам чиновника, сейчас проект заходит в процедуру госэкспертизы.

«После получения положительного заключения станет ясна окончательная стоимость реализации проекта, которую РЖД будет необходимо внести в свою программу финансирования, только после этого будет принято решение о начале строительства. Однако в РЖД обозначают стойкую уверенность, что это — 2023 год. Этот же срок зафиксирован в нашей дорожной карте», — пояснил тогда вице-премьер.

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