Строительство нового вокзала Пермь II должно начаться в 2023 году Зампред краевого правительства опроверг сообщение о переносе старта работ на следующий год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский заявил, что начало строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II запланировано на 2023 год. Заявление распространила пресс-служба правительства Прикамья.

«Точная дата начала строительства ТПУ «Пермь II», действительно, ещё не определена, — отметил Алякринский. — В настоящее время проект заходит в процедуру госэкспертизы. После получения положительного заключения станет ясна окончательная стоимость реализации проекта, которую РЖД будет необходимо внести в свою программу финансирования, только после этого будет принято решение о начале строительства. Однако в РЖД обозначают стойкую уверенность, что это — 2023 год. Этот же срок зафиксирован в нашей дорожной карте. Призываю коллег из Минтранса чётко ей следовать».

Напомним, на XI Межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ» министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил, что строительство ТПУ и реконструкция ж/д вокзала Пермь II начнётся в 2024 году. А в 2023-м РЖД должны закончить проектирование вокзала и ТПУ с автостанцией на территории Товарного двора. Ранее старт строительства ТПУ анонсировался на 2023 год.









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