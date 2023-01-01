Алёна Бронникова В Перми задержана мошенница из Ставропольского края Девушка обманывала покупателей в интернете Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

Сотрудники полиции задержали в Перми девушку из Ставропольского края по делу о мошенничестве. Пресс-служба краевого ГУ МВД сообщила, что жертвой аферистки стали жители разных регионов.

«В ноябре 2021 года молодой человек заказал в социальной сети сладкие новогодние подарки на общую сумму 16 тысяч рублей. По условиям продавца поставка товара производилась только после полной оплаты. Как только молодой человек перевел деньги, отправитель перестал выходить на связь», — рассказали в ведомстве.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию Индустриального района. В ходе уголовно-разыскных мероприятий представителям органов удалось установить личность девушки, ведущей продажу товаров в онлайн-магазине. Ей оказалась жительница Ставрополья 1994 года рождения.

Подозреваемую задержали по месту проживания. Оказалось, не имея постоянного дохода, она решила создать фиктивный магазин в соцсетях, в котором после каждой сделки меняла название группы и категорию товаров. Кроме жителя Перми, были установлены другие жертвы из Пензенской, Брянской, Московской областей, города Москвы и Красноярского края. В целом девушка выманила у покупателей более 58 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По данной статье виновной может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

В конце апреля Свердловский районный суд вынес приговор по статье о мошенничестве главному бухгалтеру одной пермской компании. Женщина за два года похитила более 300 тыс. руб. под предлогом служебных командировок.





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