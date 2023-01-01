Максим Артамонов В Перми за хищения осудили главного бухгалтера акционерного общества Она выплатит крупный штраф Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одной из организаций города. Женщину признали виновной по трём эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установил суд, в 2020 и 2021 годах, работая в акционерном обществе, женщина под надуманным предлогом выезда в служебные командировки, начисляла себе деньги. Таким способом ей удалось похитить свыше 300 тыс. руб.

С учётом позиции гособвинения суд приговорил её к штрафу в доход государства в размере 200 тыс. руб., а также взыскал сумму причинённого ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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