В ходе спецоперации погиб 35-летний гранатомётчик из Пермского края Алексей Герасимов был награжден орденом Мужества посмертно Поделиться Твитнуть

Алексей Герасимов / фото: vk.com/glavachusovoy

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Чусового Пермского края сержант Алексей Герасимов, об этом сообщил глава Глава Чусовского ГО Сергей Белов.

«Позвольте мне от имени чусовлян выразить слова глубокого соболезнования по поводу гибели Алексея Валерьевича. Когда мы получаем извещение о гибели наших земляков, наших ребят, мы понимаем, что пришло очередное великое горе в семьи. Это — невосполнимая утрата», — написал градоначальник.

Алексей Герасимов родился 29 октября 1987 года в д. Атеро-Ключ Октябрьского района. В 2006 году в Чусовом закончил ПУ №9 по специальности слесарь-ремонтник, в октябре 2022 года был мобилизован на военную службу, служил в должности гранатометчика.

Сержант Алексей Герасимов был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб контрактник из Чусового Максим Хорощь. Ему было 45 лет.





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