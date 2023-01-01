В ходе спецоперации погиб контрактник из Чусового Максиму Хорощь было 45 лет Поделиться Твитнуть

Максим Хорощь / фото: vk.com/glavachusovoy

В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб житель Чусового Пермского края Максим Хорощь, об этом в соцсетях сообщил глава Чусовского ГО Сергей Белов.

«Мы проводили в последний путь нашего земляка, который героически погиб, выполняя свой воинский долг. От себя лично, от всех жителей нашего округа приношу искренние соболезнования семье, родителям, родным и близким», — написал Белов.

Максим Хорощь родился 7 сентября 1977 года в Йошкар-Оле. В 1995 году в Чусовом окончил ПУ № 95, получил специальность столяр-станочник.

В августе прошлого года он заключил контракт о прохождении военной службы, стал старшим стрелком мотострелкового батальона войсковой части 22316 в Екатеринбурге.

Максим награждён Орденом мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Очёрского округа Прикамья Вячеслав Каменских.

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