В ходе спецоперации погиб контрактник из Чусового
Максиму Хорощь было 45 лет
В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб житель Чусового Пермского края Максим Хорощь, об этом в соцсетях сообщил глава Чусовского ГО Сергей Белов.
«Мы проводили в последний путь нашего земляка, который героически погиб, выполняя свой воинский долг. От себя лично, от всех жителей нашего округа приношу искренние соболезнования семье, родителям, родным и близким», — написал Белов.
Максим Хорощь родился 7 сентября 1977 года в Йошкар-Оле. В 1995 году в Чусовом окончил ПУ № 95, получил специальность столяр-станочник.
В августе прошлого года он заключил контракт о прохождении военной службы, стал старшим стрелком мотострелкового батальона войсковой части 22316 в Екатеринбурге.
Максим награждён Орденом мужества посмертно.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Очёрского округа Прикамья Вячеслав Каменских.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.