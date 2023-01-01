В ходе спецоперации погиб житель Очёрского округа Прикамья Похоронят Вячеслава Каменских 29 апреля Поделиться Твитнуть

Вячеслав Каменских / фото: vk.com/ocherskyi_okrug

В ходе специальной военной операции погиб житель Очёрского городского округа Пермского края Вячеслав Каменских. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким.

«Рядовой Каменских Вячеслав Альбертович проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики. Верный военной присяге и братьям по оружию, он погиб в ходе выполнения боевой задачи», — сказано в сообщении.

Прощание с Вячеславом Каменских состоится 29 апреля с 10:30 в МБОУ «Нижне-Талицкая основная общеобразовательная школа» по адресу: д. Нижняя Талица, ул. Школьная, 2. В 11:30 пройдёт гражданская панихида.





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