Алёна Бронникова Пермский оборонный завод покажет газогенератор для ПД-35 на международной выставке Мероприятие состоится в июле в Московской области Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Пермские предприятия представят газогенератор двигателя ПД-35 на Международном авиационно-космическом салоне в конце июля 2023 года, который пройдёт в г. Жуковском Московской области. Об этом заявил Генеральный конструктор оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев в ответ на указ президента о присвоении ему звания Героя труда.

«Я благодарен за высокую оценку моего труда и труда всего коллектива пермских двигателестроителей. Хочу заверить, что мы не останавливаемся на достигнутых успехах и готовы показать на Международном аэрокосмическом салоне «МАКС-2023» газогенератор первого в истории отрасли двигателя большой тяги ПД-35», — цитирует ОДК комментарий авиаконструктора.

Зимой 2023 года АО «ОДК-Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель», входящие в ОДК «Ростеха», получили разрешения на строительство и реконструкцию корпусов для производства двигателя ПД-35.

ПД-35 — российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель сверхбольшой тяги. Его предполагается устанавливать на российско-китайском CR929, а также Ил-96-400М или Ан-124. Серийное производство запланировано на 2028 год.





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