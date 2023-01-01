Генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев удостоен звания Герой Труда Указ подписал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Указом президента РФ Генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев удостоен звания Герой Труда Российской Федерации. В документе, опубликованном на сайте Кремля 1 мая, говорится, что звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Александр Иноземцев родился 9 апреля 1951 года в городе Камышин Волгоградской области. В юности занимался музыкой. В 1973 году с отличием окончил Пермский политехнический институт, специальность «Авиационные двигатели». С октября 1973 года работал в Пермском моторостроительном конструкторском бюро (ОКБ-19, в настоящее время это АО «Авиадвигатель»), где прошёл путь от инженера-конструктора до главного конструктора. 28 июня 2001 года назначен генеральным директором — генеральным конструктором ОАО «Авиадвигатель».

С 2003 по 2009 год совмещал руководящие посты на предприятиях Пермского моторостроительного комплекса (главные из которых — ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод»). В 2008 году ему было присвоено учёное звание профессора.

Иноземцев — специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций. Автор 114 научных работ, в том числе 2 монографий, 3 авторских свидетельств и 61 патента. Главный конструктор по двигателю ПС-90А.

Основные научные результаты:

— разработаны принципы концептуального проектирования авиационных двигателей с высокой степенью двухконтурности для средне- и дальнемагистральных самолётов;

— разработаны методологии проектирования газотурбинной техники с применением многоуровневой системы математических моделей физических процессов;

— разработаны методологии и стратегии управления ресурсом газотурбинной техники без опережающей стендовой наработки.

С 2000 года — руководитель кафедры «Авиационные двигатели» Пермского государственного технического университета.

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