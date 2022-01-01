Пермские предприятия получили разрешения на строительство площадок для производства авиадвигателя ПД-35 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «ОДК-Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель» получили разрешения от минстроя Прикамья на строительство и реконструкцию корпусов для производства двигателя ПД-35.

Так, АО «ОДК-Авиадвигатель» начнёт возводить корпус цеха 22 для хранения крупногабаритной оснастки и ДСЕ двигателей ПД-35, а АО «ОДК-Пермские моторы» реконструирует корпус теплозащитных покрытий для изготовления опытной партии двигателей ПД-35. Оба объекта будут располагаться по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 93. Согласно реестру, разрешения выданы соответсвенно 24 ноября и 26 декабря 2022 года.

ПД-35 — российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель сверхбольшой тяги. Его предполагается устанавливать на перспективных широкофюзеляжных самолётах, в том числе российско-китайском CR929, а также Ил-96-400М или Ан-124. Предполагается создание демонстратора в 2023 году, окончание разработки — в 2025-м. Наладка серийного производства планируется к 2028 году.

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