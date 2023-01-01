Гортранс Перми согласовал обновлённый график реконструкции трамвайных путей на улице Куйбышева На площадке продолжается демонтаж старых рельсов Поделиться Твитнуть

фото: Гортранс

ООО «Мовиста Регионы Пермь» согласовало с Гортрансом Перми обновлённый график реконструкция трамвайных путей по ул. Куйбышева. «Сейчас организацией ведётся демонтаж старых путей, одновременно с этим идёт выемка грунта. Работы проводятся ежедневно, в плановом режиме», — отметили в ведомстве.

Капитальный ремонт путей на данном участке предполагает замену балласта, рельсошпальной решетки, реконструкцию контактной сети, обустройство высоких посадочных платформ и установку новых павильонов. При укладке путей будут использоваться бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. В свою очередь, использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов.

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Революции начался с 15 апреля.

На время работ введён компенсационный автобусный маршрут № 71 «Улица Анвара Гатауллина — Октябрьская площадь». Он проезжает по улицам Куйбышева, Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Революции и Комсомольскому проспекту. Также изменся маршрут движения трамваев № 5: они проезжают по улицам Белинского, Сибирской и Революции. Движение до остановок «Станция Бахаревка» и «Станция Пермь II» сохраняется без изменений.

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