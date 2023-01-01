Алёна Бронникова Житель Березников украл пожертвования бойцам СВО Деньги собирались в одном из магазинов города Поделиться Твитнуть

Источник фото: Яндекс. Дзен

В Березниках молодой человек украл из продуктового магазина ящик для сбора пожертвований на спецоперацию благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Записи с камер видеонаблюдения появились в telegram-канале ветеранов СВО «Прикамские витязи».

На опубликованном видео молодой человек в спортивной одежде заходит в магазин и останавливается у холодильной витрины, где стоит ящик для сбора средств. Пока продавец раскладывает продукты, злоумышленник забирает ящик с деньгами и уходит с ним.

По данным telegram-канала, случай произошёл в магазине на ул. Мира, 44. Тех, кто узнал на видео похитителя, просят откликнуться.

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» собирает средства на гуманитарную помощь для бойцов подразделений ВС РФ и мирного населения. В марте в Ульяновской области автомобиль с гумпомощью из Пермского края попал в ДТП. Фонд объявил о сборе средств на починку автомобилей.

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