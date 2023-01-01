Алёна Бронникова В автоаварии в Чусовском округе Прикамья погибли два человека Один пострадавший госпитализирован Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае 2 мая на трассе Кунгур—Соликамск произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. Столкновение произошло в результате выезда автомобиля на встречную полосу, двое погибли — сообщает Госавтоинспекция региона.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 мая 2023 года в 14:25 на 133-м километре автомобильной дороги Кунгур—Соликамск Чусовского городского округа, — сообщили в ведомстве. — По предварительной информации, водитель автомобиля Opel при движении со стороны Соликамска в направлении Кунгура допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате столкнулся с автомобилем Chevrolet и автомобилем Ssang Yong».

В ДТП погибли водители автомобилей Opel и Ssang Yong, одного человека госпитализировали. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе с 24 по 30 апреля в ДТП погибли четыре человека, 45 пострадали. Всего было зарегистрировано 248 аварий.





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