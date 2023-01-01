Максим Артамонов В Пермском крае за неделю в ДТП погибли четыре человека За это время произошло 248 аварий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 24 по 30 апреля на территории Прикамья было зарегистрировано 248 ДТП, в которых четыре человека погибли, а 45 получили травмы, в том числе девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Всего за неделю было выявлено 34 354 нарушения. Самым массовым нарушением стала тонировка автомобилей — 759 фактов. В 581 случае водители не предоставляли преимущество пешеходам.

За выезд на встречную полосу привлечены 228 автомобилистов, а 227 — за управление автомобилем без водительского удостоверения, 192 водителя нарушили правила перевозки детей, 189 сели за руль пьяными.

За неделю ПДД нарушили 100 водителей автобусов и 647 пешеходов.

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