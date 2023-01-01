Максим Артамонов В Пермском крае прокуратура начала проверку в связи с пожаром в Верещагино В частном жилом доме погибли четверо человек, двое находятся в больнице Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края

Прокуратура Верещагинского района организовала проверку в связи с гибелью на пожаре в многоквартирном жилом доме мужчины, женщины и двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По предварительной информации ведомства, возгорание произошло в 8-квартирном деревянном доме 1918 года постройки в ночь на 2 мая.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Верещагинского района Пермского края.

Прокуратура должна выяснить причины произошедшего и оценить, в каких условиях жила семья с детьми. Кроме этого, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, которое ведёт следком по региону.

Напомним, после тушения пожара в одной из квартир дома были обнаружены тела женщины, 1991 г.р. и двух её детей, 2012 и 2016 г.р. В соседней квартире обнаружено тело мужчины, 1957 г.р. Кроме того, в районную больницу были доставлены две женщины, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре четырёх человек. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следкома по региону.

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