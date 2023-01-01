Максим Артамонов В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в Верещагино Во время происшествия погибли четыре человека Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве здравоохранения Пермского края, во время резонансного происшествия в Верещагино, где во время пожара погибли четыре человека, также были госпитализированы две женщины. Их доставили в районную больницу.

«Состояние обеих оценивается как удовлетворительное. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь», — пояснили в ведомстве, не уточнив, сколько они пробудут в больнице.

Напомним, поздним вечером 1 мая в деревянном двухэтажном 8-квартирном доме в Верещагино произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир были обнаружены тела женщины, 1991 г.р. и двух её детей, 2012 и 2016 г.р. В соседней квартире обнаружено тело мужчины, 1957 г.р.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре четырёх человек.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следкома по региону.

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