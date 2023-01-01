Елена Синица В пермском аэропорту рассказали, повлияет ли ремонт на расписание рейсов Введены временные ограничения из-за ремонтных работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту введены временные ограничения из-за ремонтных работ на взлётно-посадочной полосе. Эти ограничения не приведут к отмене или переносу рейсов, говорят в пресс-службе аэропорта.

«Ограничения не повлияют на отмену или перенос рейсов в связи с заблаговременным оповещением авиакомпаний. Аэропорт Большое Савино продолжает работу в штатном режиме», — прокомментировали в аэропорту.

Стало известно, что приём и вылет воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября 2023 года будет запрещён по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 8.30 до 12.30. Исключения сделаны для воздушных судов, принимающих участие в поисково-спасательных работах, а также для дежурных сил 764-го истребительного полка.

















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