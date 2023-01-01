Алёна Бронникова Из-за ремонта Международный аэропорт Пермь будет частично закрыт до сентября Ограничения введены с 15 апреля по 30 сентября Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Пермский международный аэропорт в д. Большое Савино ограничивает вылеты и приём самолётов из-за ремонта взлётно-посадочной полосы. Ограничения введены с 15 апреля по 30 сентября 2023 года.

Еженедельно в понедельник, четверг, субботу и воскресенье с 8:30 до 12:30 по пермскому времени аэродром будет закрыт для всех воздушных судов, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на извещение лётному составу NOTAM. Исключение составят поисково-спасательные и дежурные самолёты 764 истребительного полка.

«Прием остальных воздушных судов в указанное время возможен только по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома. Сейчас проводится реконструкция перрона и рулежных дорожек», — сообщает издание.

Ремонт раскрывающихся трещин на взлётно-посадочной полосе планируется провести в мае. В конце апреля пермский аэропорт объявил о поиске подрядчика. Заявки на конкурс принимаются до 12 мая.





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