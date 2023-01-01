Ремонт трещин на взлётно-посадочной полосе аэропорта Перми оценили в 10 млн рублей Работы должны завершиться к 31 сентября Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт Пермь 24 апреля объявил поиск подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту раскрывающихся трещин на искусственной взлётно-посадочной полосе аэродрома Большое Савино. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,98 млн руб., срок выполнения работ — до 31 сентября 2023 года. Заявки принимаются до 12 мая, исполнителя должны определить к 18 мая.

Согласно техзаданию, ремонтные работы будут проводиться в условиях действующего аэродрома, то есть без приостановки и корректировки полётов, в «окнах» между рейсами.

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