Елена Синица В Прикамье волонтёры объявили о завершении поисков 23-летнего парня с армейским жетоном Молодой человек пропал 27 апреля Поделиться Твитнуть

Порядка пяти суток длились поиски 23-летнего молодого человека из Соликамска. Он бесследно пропал возле развлекательного центра «Чайка». В ориентировке волонтёры отмечали, что на шее у мужчины армейский жетон. Сегодня, 2 мая, волонтёры объявили, что поиски завершены.

Поисковый отряд «Регион 59» заявил, что молодой человек найден живым.

«Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — написали волонтёры.

О том, где был всё это время молодой человек, не сообщается.

Ранее мы писали, что пожарно-спасательные подразделения Пермского края минувшей ночью ликвидировали пожар в Верещагино. К сожалению, не обошлось без жертв.









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