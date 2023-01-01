Алёна Бронникова В мае в пермском ТРЦ «Планета» вместо Zara откроется Maag Стала известна точная дата открытия Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) во вторник, 2 мая, откроется магазин одежды Maag. Единственный в Прикамье отдел этого бренда будет находиться на месте бывшего магазина Zara.

Дату открытия опубликовал Business Class. Как сообщает издание, информацию подтвердил владелец нового магазина, компания R-Mixed.

Ранее стало известно, что в Пермь вернётся Zara под новым брендом Maag. В связи с началом спецоперации закрылись магазины одежды, принадлежащие компании Inditex: Zara, Zara home, Stradivarius и Pull&Bear. Руководством бизнеса было принято решение вернуть сети магазинов, изменив названия: Maag вместо Zara, Ecru вместо Bershka, DUB вместо Pull&Bear.

Презентация новой коллекции Maag состоялась 14 апреля. Точные даты открытия официально не назывались.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.