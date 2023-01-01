Елена Синица Maag вместо Zara может открыться в Перми в апреле Отдел появится в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сеть магазинов Zara откроется в России под новым названием Maag. По информации на сайте самой сети, открытие может состояться уже в апреле, дата презентации новой коллекции — 14 апреля.

В списке адресов, где разместится Maag, есть и пермский торгово-развлекательный центр «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б). Когда именно откроются отделы, на данный момент не сообщается.

РИА Новости в Минпромторге РФ рассказали, что отделы откроются в апреле-мае, новые коллекции уже завезены в Россию. Магазины ушедшего из России Inditex (владелец сетей Zara, Pull&Bear и других) в России откроются под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet.

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