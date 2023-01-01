Алёна Бронникова В День Весны и Труда частично перекроют дороги в центре Перми Движение будет ограничено на время проведения эстафеты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми во время проведения эстафеты на призы газеты «Звезда» 1 мая будет ограничено движение всех видов транспорта на центральных улицах. Информация об этом была опубликована на сайте мэрии.

Первомайская легкоатлетическая эстафета пройдёт на стадионе «Динамо». В связи с этим, близлежащие улицы будут перекрыты с 11 до 17 часов:

• Комсомольский пр-т по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома №67;

• Краснова от ул. Пушкина, Революции от ул. Куйбышева, Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты Звезда;

• Глеба Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского пр-та;

• Тимирязева, Швецова, 1-я Красноармейская от Комсомольского пр-та до ул. Газеты Звезда.

Весь общественный транспорт будет ходить в объезд этих улиц. Автобусы №1, 4, 36, 51 и 67 будут следовать по ул. Пушкина и Сибирской. Маршруты № 19, 45, 50, 59, 71 и 74 пройдут по ул. Куйбышева и Пушкина, №13 — по ул. Белинского. Конечной остановкой автобуса №60 временно станет «ПНИПУ».

Трамвай №5 будет следовать через ул. Ленина, Максима Горького и Сибирскую. Трамвай № 11 — так же по ул. Ленина.

На Комсомольском пр-те от ул. Пушкина до дома №67 и по ул. Краснова от Пушкина до Комсомольского пр-та с 00:00 часов 30 апреля будет запрещена остановка и стоянка любого транспорта до 17:00 часов 1 мая.

Кроме того, с 1 мая из-за строительных работ на перекрёстке Шоссе Космонавтов и ул. Столбовой движение трамваев №2 и 12 будет ограничено только Индустриальным районом — до остановки «Стахановское кольцо». Трамвай №11 будет ходить по ул. Революции от м/р Висим до станции Пермь II. В среду, 3 мая в Перми на время проведения соревнований закроется движение по ул. Данщина. Перекрытие улиц жителей города ждёт и к Дню Победы.





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