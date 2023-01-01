Алёна Бронникова В мае на нескольких улицах Перми перекроют движение из-за соревнований В течение месяца в столице Прикамья пройдут 7 спортивных событий Поделиться Твитнуть

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В мае перекроют несколько улиц в центре Перми в связи с проведением спортивных мероприятий в рамках празднования 300-летия города. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказала замминистра физкультуры и спорта Марина Зиннер.

Первым событием уже на следующей неделе станет первомайская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Она пройдёт на стадионе «Динамо», церемония открытия состоится в 12.00, вход будет свободным. Участие примут 8 групп, более 2 тыс. человек, в том числе дети дошкольного возраста, студенты, представители муниципальных образований и др. В связи с мероприятием будут перекрыты центральные улицы, более точная информация появится на сайтах краевого Минспорта, мэрии Перми и самой эстафеты.

Через несколько дней, 3 мая, закроется движение по ул. Данщина, у дома № 28. Затем 4 и 5 мая — на ул. Хохрякова от ул. Монастырской, 181 до ДК Молодёжи. Причиной станет проведение Первенства России по спортивному ориентированию для жителей 40 регионов, которое в подобном формате пройдёт впервые. Ранее его всегда проводили в лесопарковой зоне, теперь же будут задействованы городские локации. Так, 3 мая соревнования состоятся на территории кампуса ПГНИУ, 4-5 мая в сквере им. Новосёлова, затем, 7 мая, часть мероприятия пройдёт в СК им. Сухарева, а 8-9 мая — в Студгородке. Время проведения планируется с 11 до 14 часов.

Остальные мероприятия ожидаются не менее важными и масштабными, но не потребуют перекрытия движения транспорта. В СК им. Сухарева 7 мая пройдут соревнования памяти Героя ВОВ В.Ф. Полуновского по спортивной борьбе, а 13-14 числа состоится финал Универсиады вузов по игровым видам спорта: баскетболу, волейболу и футболу — ожидается около 500 участников.

Краевые соревнования по спортивному ориентированию «Пермский азимут» пройдут 20 мая в Черняевском лесу у ДКЖ, с прошлого года они проводятся по двум дисциплинам — непосредственно спортивное ориентирование (с 12:00 до 13:30) и «Северная ходьба» на дистанцию 2 тыс. км — старт в 11:50. Участвовать могут все желающие, любого возраста. В этот же день пройдёт десятый ежегодный «Зелёный марафон» от Сбербанка на эспланаде. Зарегистрироваться можно на сайте бесплатно или с внесением символической оплаты на благотворительность для высаживания молодых деревьев в регионах России. В эти же даты, 20-21 мая, в школе № 32 гости из 10 регионов примут участие в шахматном турнире, который пройдёт без зрителей.

В прошлом году во время эстафеты на призы газеты «Звезда» были перекрыты участки семи дорог в центре Перми с 10 до 15 часов. Информация об этом появилась 29 апреля.





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