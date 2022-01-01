Из-за легкоатлетической эстафеты 1 мая в центре Перми изменится схема дорожного движения В этом году заявки на участие в эстафете подали 85 команд Поделиться Твитнуть

Как сообщили в минспорте, 1 мая в Перми состоится традиционное соревнование, открывающее летний спортивный сезон. Старт будет дан на стадионе «Динамо», после чего участники преодолеют дистанцию 6750 метров, которая будет разбита на 15 этапов и проложена по центральным улицам города.

В связи с проведением эстафеты с 10:00 до 15:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения:

— Комсомольский проспект по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту;

— ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты "Звезда";

— ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты "Звезда";

— ул. Глеба Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;

— ул. Тимирязева от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда";

— ул. 1-я Красноармейская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда";

— ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты "Звезда".

С 00:00 30 апреля до 15:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения:

— Комсомольский проспект по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту;

— ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

В этом году заявки на участие в эстафете подали 85 команд. На старт выйдут около 2 тыс. человек, среди которых любители бега разных возрастов, в том числе школьники и дошкольники, а также профессиональные спортсмены. Среди них рекордсмены чемпионата России по легкой атлетике Владимир Никитин и Константин Холмогоров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.