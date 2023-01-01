На севере Пермского края прошли снегопады В посёлке Ныроб образовался снежный покров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чердынском округе Пермского края в ночь на 30 апреля прошли снегопады. В посёлке Ныроб даже образовался снежный покров. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители и опубликовали фото.

О подобных сюрпризах погоды предупреждали пермские синоптики. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, 30 апреля разница температур на юге и севере края может достигнуть 23 градусов, при этом в северных районах столбики термометров будут находиться в районе 0.

По данным метеорологов, с начала мая практически во всех территориях региона ожидается резкое потепление: 2 и 3 мая температура может подняться до +21…+26 градусов, в Перми до +25 градусов.

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