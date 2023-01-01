В Пермском крае ожидается резкое потепление до +26 градусов И возрастёт пожароопасность Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, во вторник и среду, 2 и 3 мая, на территорию Пермского края распространится экстремально тёплая тропическая воздушная масса, которая уже определяет погоду на Южном Урале и Среднем Поволжье (в Оренбурге, например, сегодня ожидается +29).

В результате повсеместно, за исключением северо-западных районов Прикамья, эти дни станут самыми тёплыми с начала года. Температура воздуха в дневные часы достигнет +21..+26˚, в Перми до +25˚.

При этом на северо-западе края ожидаются дожди и будет прохладнее. Также на фоне тёплой погоды с умеренным южным ветром и очень низкой относительной влажностью воздуха резко возрастёт пожароопасность.

Напомним, 1 мая в Прикамье ещё сохранится прохладная погода с максимальной температурой +8...+13˚, на юге — до +20˚, ожидаются дожди и порывистый ветер.





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