Госкорпорация снова ищет для аэропорта Перми установщика системы захода самолётов на посадку Подрядчика не могут найти с начала года Поделиться Твитнуть

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 26 апреля снова объявила конкурс на поиск подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по оснащению международного аэропорта Пермь радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,6 млн руб. Итоги закупки должны быть подведены 12 мая. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Оснащение аэропорта Пермь радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200 предусмотрено проектной документацией. В описании сказано, что наземное и бортовое радиотехническое оборудование системы предназначено для получения, выдачи экипажу и в систему автоматического управления воздушным судном информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения самолёта, а также для определения моментов пролёта характерных точек на траектории захода на посадку.

Напомним, первый конкурс, объявленный 10 января, не состоялся из-за отсутствия заявок, затем конкурс объявляли в феврале.

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