Госкорпорация ищет для пермского аэропорта установщика системы захода самолётов на посадку Объявлен уже второй конкурс Поделиться Твитнуть

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 3 февраля во второй раз объявила конкурс на поиск подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по оснащению международного аэропорта Пермь радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200».

Первый конкурс, объявленный 10 января, не состоялся, из-за отсутствия заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта, как и на первом конкурсе, составляет 8,6 млн руб.. Заявки принимаются с 4 по 20 февраля. Итоги закупки будут подведены 22 февраля. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Оснащение аэропорта Пермь радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200» предусмотрено проектной документацией. В описании сказано, что наземное и бортовое радиотехническое оборудование системы предназначено для получения, выдачи экипажу и в систему автоматического управления воздушным судном информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения самолёта, а также для определения моментов пролёта характерных точек на траектории захода на посадку.

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