Олег Антонов Капремонтом фасадов Тюремного замка в Перми займётся ООО «Пермстроймет+» Поделиться Твитнуть

СИЗО №1 / фото: letsgoshop.ru

На сайте госзакупок в реестре госконтрактов опубликована информация о заключённом договоре на капремонт фасадов здания пермского Следственного изолятора № 1 (ул. Клименко, 24) между ГУФСИН и ООО «Пермстроймет+». Контракт заключён по начальной (максимальной) цене 10,7 млн руб.

Конкурс объявлялся в марте.

Подрядчик обязуется до 1 августа провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля «Тюремный замок, где отбывали заключение революционеры Я.М. Свердлов, Ф.С. Сергеев (Артём), Л.А. Фотиева и др.». Гарантия на работы сохранится в течение трёх лет.

Напомним, ранее уже проводился подобный конкурс на сумму в 49 млн руб. Победитель ООО «Пермстроймет+» должен был отремонтировать фасады нескольких корпусов: здания одиночных камер, администрации, больницы и церкви. Но подписание контракта было приостановлено из-за жалобы второго участника аукциона ООО «Союз ПС». Представители компании уверены, что при подведении итогов не были засчитаны приложенные документы, соответствующие требованиям.

Согласно документам нового конкурса, подрядчик должен будет отремонтировать только два корпуса — лит. Д и М.

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