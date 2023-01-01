Елена Синица Администрация Перми пообещала засыпать овощные ямы, в одной из которых найден труп Труп был найден 26 апреля Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми решила провести работы по засыпке овощных ям на ул. Уфимской, в одной из которых нашли труп женщины.

Поясним, что речь идет в старых овощных ямах на Серебрянском проезде и ул. Уфимской. Там 26 апреля нашли тело женщины. Тогда сообщалось, что женщине было около 30 лет. Она вела асоциальный образ жизни, и выпивала за гаражами между домами № 19 по Серебрянскому проезду и № 16 по ул. Уфимской. Видимых следов насильственной смерти на её теле не было обнаружено. Причиной происшествия мог стать несчастный случай. Женщина не удержала равновесие, упала в яму и сильно ударилась головой.

Как пишет портал 59.ru, председатель ТСЖ «Серебрянский проезд, 19», он уже обращался к властям города с просьбой засыпать ямы — это было в 2021 году.









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