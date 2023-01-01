Максим Артамонов Новый собственник ЗиДа планирует модернизировать производство

Имущественный комплекс предприятия был куплен за 725 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гендиректор ООО «ПСК «Спецпроектстрой», которое приобрело производственные мощности ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД), рассказал о планах использования имущественного комплекса завода.



По словам Владимира Тепляшина, новые собственники полностью осознают «степень ответственности перед страной и коллективом предприятия, поэтому никаких планов по ликвидации или сокращению производства нет и быть не может».



«У нас есть производственный опыт, финансовые ресурсы, чтобы вывести завод из 17-летней процедуры банкротства. Как только закончатся организационные мероприятия, сразу выедем на завод и проведём встречу с коллективом. Любые инсинуации и вбросы по ликвидации завода или его перепрофилированию — исключительно происки недоброжелателей. Мы производственники, и наша цель — выполнение гособоронзаказа,— сообщил топ-менеджер изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Он также рассказал, что после завершения процедуры банкротства у завода снимутся ограничения на финансовую и хозяйственную деятельность. Это поможет привлекать частные инвестиции и участвовать в госпрограммах по модернизации производства.



Сейчас у ООО «ПСК Спецпроектстрой» есть лицензия на работу с гостайной. Для исполнения заключённых контрактов с ЗиДом и АО «ВМП Авитек» организация получила лицензию на производство по отдельным видам продукции.

Напомним, о сделке по покупке имущества ЗиДа стало известно в конце прошлой недели. Завод был приобретён в интересах производителя ракет «Авитек» из Кирова, который является заказчиком пермского предприятия, за 725 млн руб. Предприятие было продано по минимальной цене. Торги по продаже начались ещё в 2022 году с отметки в 4,027 млрд руб. и должны были завершиться 1 мая, однако московская компания не стала ждать их окончания.

ООО «Проектно-строительная компания «Специальное проектирование и строительство» зарегистрировано в 2021 году с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Ранее компания называлась «Частное охранное предприятие «Блокпост». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, строительство кораблей, судов и плавучих конструкций, военных боевых машин.

Напомним, с 2005 года завод находится в процедуре банкротства. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб. В феврале этого года стало известно, что у ЗиДа недостаточно средств для погашения долгов.



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