Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская синематека будет жить «на подселении» у Регионального молодёжного центра Принято решение о выкупе кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 26 апреля сразу несколько региональных СМИ со ссылкой на сайт правительства Пермского края опубликовали информацию о принятии постановления об изменении краевой инвестиционной программы, в которую был внесён пункт о приобретении краевым бюджетом недвижимости по адресу: Комсомольский проспект, 53, для размещения Регионального молодёжного центра. По этому адресу находится кинотеатр «Кристалл», который закрылся 26 февраля нынешнего года.

Более ранние редакции документа предусматривали просто приобретение недвижимости для Регионального молодёжного центра, без конкретного адреса. Изменения в адресную инвестиционную программу были внесены 25 апреля нынешнего года.

По информации «Нового компаньона», в здании бывшего кинотеатра будет находиться несколько учреждений. Основную площадь будет занимать Региональный молодёжный центр, верхний этаж с несколькими кинозалами получит Пермская синематека, на первом этаже планируется открыть ресторан в сотрудничестве с бизнесом для частичной окупаемости эксплуатации здания.

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