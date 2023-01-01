Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская синематека переезжает в «Кристалл» Ситуацию обсудят на системном часе у губернатора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На системном часе у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина 24 апреля планируется обсудить важные изменения, касающиеся учреждений культуры. В частности, директор Пермской синематеки Ирина Ясырева расскажет о плане переезда учреждения в новое здание – кинотеатр «Кристалл».

«Новый компаньон» уже неоднократно обращался к теме закрытых пермских кинотеатров. В частности, кинотеатр «Кристалл» некоторое время назад рассматривался в качестве места для краевого Дворца молодёжи.

По нашей информации, планируется довольно сложная схема передачи помещения, в которой будет участвовать заинтересованный бизнес.

В настоящее время Пермская синематека располагается в здании киноцентра «Премьер» по ул. Пионерской, 17. По некоторым данным, этот участок рассматривается как площадка для новой жилой застройки.

Кроме этого вопроса, на системном часе обсудят строительство краевой музыкальной школы и концепцию музеефикации Усолья.





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