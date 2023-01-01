Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Начинается оформление Перми юбилейной символикой «Всё реально!» уже встречает гостей города в аэропорту Поделиться Твитнуть

С 24 апреля началось оформление Перми юбилейной символикой. Об этом на заседании правительства Пермского края 26 апреля рассказала заместитель председателя регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми Наталья Галкина.

По её словам, основным элементом праздничного оформления города станет слоган «Всё реально!», утверждённый оргкомитетом по подготовке празднования в декабре 2022 года.

24 апреля уже был украшен зал прилётов в аэропорту Большое Савино, следом будут оформлены в юбилейной символике железнодорожные вокзалы и автовокзал, оформление улиц города начнётся в мае.

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