Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Начинается оформление Перми юбилейной символикой
«Всё реально!» уже встречает гостей города в аэропорту
С 24 апреля началось оформление Перми юбилейной символикой. Об этом на заседании правительства Пермского края 26 апреля рассказала заместитель председателя регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми Наталья Галкина.
По её словам, основным элементом праздничного оформления города станет слоган «Всё реально!», утверждённый оргкомитетом по подготовке празднования в декабре 2022 года.
24 апреля уже был украшен зал прилётов в аэропорту Большое Савино, следом будут оформлены в юбилейной символике железнодорожные вокзалы и автовокзал, оформление улиц города начнётся в мае.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.