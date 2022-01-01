Максим Артамонов Оргкомитет «Пермь-300» утвердил слоган юбилея — «Всё реально!» Он лидировал после заочного голосования Поделиться Твитнуть

На сегодняшнем заседании федерального оргкомитета «Пермь-300» был объявлен главный слоган празднования 300-летнего юбилея Перми и утверждена событийная линейка юбилейных мероприятий. В качестве слогана выбрана фраза «Всё реально!».

Как пояснила председатель комитета Наталья Галкина, на разработку слогана ушло немало времени, и после регионального экспертного совета и заочного голосования была выбрана фраза «Всё реально!».

«Нам кажется, что это очень мотивирующий слоган и хорошо ложится на всю событийную линейку празднования юбилея», — сказала Галкина.

По словам Галкиной, слоган хорош тем, что у него множество доказательств: так, многие иногородние собеседники скептически воспринимают утверждение, что в Перми есть белые ночи и что в Пермском крае 29 тыс. рек, однако здесь всё реально — и эти чудеса, и многие другие.

Также решением оргкомитета расширена событийная линейка празднования юбилея.

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