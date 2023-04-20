Максим Артамонов Из Перми на военную службу в рамках весеннего призыва отправились первые срочники Всего в рамках кампании призовут более 3 тысяч жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Перми 25 апреля состоялась первая отправка на срочную службу в рамках весенней призывной кампании. Все мероприятия, связанные с ней, проходят в штатном режиме. Об этом ТК ВЕТТА сообщил военный комиссар Пермского края Александр Коковин.

По словам военкома, никто из призывников не попадёт в зону СВО.

«Будут нести службу по охране военных городков, будут осваивать вооружение, военно-специальную технику. Часть ребят попадут в учебные подразделения, где в течение нескольких месяцев получат военно-учётную специальность, и в последующем будут направлены в воинские части. Хочу сказать, что ни один военнослужащий не попадёт в зону специальной военной операции», — рассказал Коковин.

На воинский учёт в Пермском крае в этом году поставлено более 13 тыс. юношей 2006 г.р.

Всего в России для прохождения военной службы в этом году планируется направить 147 тыс. чел. Из Пермского края — более 3 тыс. Весенняя призывная кампания будет проходить до 15 июля.

Напомним, на прошлой неделе в Минцифры не подтвердили информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через сайт Госуслуг. В ведомстве пояснили, что сейчас призывники могут получить повестку только двумя способами: во-первых, её может вручить лично в руки сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы. Во-вторых, повестку могут отправить заказным письмом с уведомлением, направленным Почтой России.





В то же время военком Москвы Максим Локтев заявлял , что тестовая рассылка повесток через портал Госуслуг, а также по sms и телефону начнётся в весенний призыв. Он сослался на то, что «Госдумой недавно принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан». А военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил журналистам «Фонтанки» о тестовой рассылке повесток через сайт Госуслуг.

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