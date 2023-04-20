Максим Артамонов Минцифры РФ: в регионах не будут рассылать электронные повестки через Госуслуги В ведомстве утверждают, что их отправляют по почте или вручают лично в руки сотрудники военкоматов Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

«Яндекс.Карты»

В Минцифры не подтвердили информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через сайт Госуслуг. Об этом сообщается на сайте министерства.



В ведомстве пояснили, что сейчас призывники могут получить повестку только двумя способами. Во-первых, её может вручить лично в руки сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы. Во-вторых, повестку могут отправить заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России.

Напомним, на этой неделе военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через портал Госуслуг, а также по sms и телефону начнётся в весенний призыв. Он сослался на то, что «Госдумой недавно принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан».



Локтев обратил внимание на то, что в остальном действующее законодательство никак не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый. По его мнению, предстоящая призывная кампания пройдёт «достаточно спокойно и в хорошем настроении». При этом военком не раскрыл смысл своей фразы.



Кроме Москвы, в эксперименте планировал участвовать и Санкт-Петербург. Так, 20 апреля главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил журналистам «Фонтанки» о тестовой рассылке повесток через сайт Госуслуг.



Тогда же в Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет. В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что электронные повестки будут направляться через Госуслуги. Способы направления повесток должно установить правительство отдельным актом, который ещё не принят.

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