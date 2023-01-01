Елена Синица Стало известно, когда начнётся тестовая рассылка повесток через Госуслуги Также уведомлять будут через смс и в телефонном режиме Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

«Яндекс.Карты»

Тестовая рассылка повесток через портал Госуслуг, а также по sms и телефону начнётся в весенний призыв. Об этом рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Госдумой недавно принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнём в тестовом режиме проводить оповещение о явке в военные комиссариаты через портал Госуслуг, через смс и в телефонном режиме», — передаёт слова Локтева «Московский комсомолец».

Локтев обратил внимание на то, что в остальном действующее законодательство никак не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый. Он считает, что эту «кампанию проведём достаточно спокойно и в хорошем настроении».

Однако в Минцифры сообщают, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет. В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что электронные повестки будут направляться через Госуслуги. Способы направления повесток должно установить правительство отдельным актом, который ещё не принят.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.